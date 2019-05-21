Украина СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко

2019-05-21 11:14 234

Как сообщает Bloomberg, уже бывший (пятый) президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году. 

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов.

При этом, по неофициальным данным, доходы Порошенко за годы президентства выросли в десятки раз. Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко - банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

Напомним, президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году не менее 420 миллионов долларов.

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