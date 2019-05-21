Мир Huawei разрешили использовать версию Android без приложений и сервисов Google

2019-05-21 13:44 57

Министерство торговли США выдало компании Huawei Technologies Co Ltd лицензию на продолжение работы в течение 90 дней. Об этом сообщили в Бюро промышленности и безопасности Минторга.

По данным Deutsche Welle, Huawei получила возможность поддерживать уже существующие сети и обновлять программное обеспечение.

Напомним, ранее Google отключил производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube. 

Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google. Какие именно сервисы перестанут функционировать, все еще обсуждается в Google. Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.

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