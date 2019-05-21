Политика В НАТО уверены, что Украина станет членом Альянса

2019-05-21 18:30 207

Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес заявил, что Украина должна продолжить внедрять реформы в секторе безопасности и устанавливать за ним общественный контроль.

"Каждый день боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, введите общественный надзор за службами безопасности, защищайте независимость и целостность судебной ветви власти. Выгода придет от этого, и конечно, я не сомневаюсь, что вы достойны этого", - заявил Альваргонсалес во время торжественного мероприятии по случаю празднования 70-летия НАТО на Европейской площади.

При этом он подчеркнул, что Украина является партнером североатлантического альянса.

"В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее", - отметил Альваргонсалес.