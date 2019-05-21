Политика Карта погоды. Какие города и регионы Украины в среду зальет дождями с градом

2019-05-21 20:30 171

 

В среду, 22 мая, на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. А на Закарпатье, днем в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами прогнозируют значительные дожди. На левобережье - местами град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 22 мая, ожидается южный ветер, 7-12 м/с,  шквалы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью - от +10 до + 15 градусов. Днем потеплеет до +19-24. Прохладнее будет на Закарпатье и Прикарпатье, где днем воздух не прогреется выше +15-20 градусов.

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