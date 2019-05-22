Мир Северная Корея потребовала вернуть захваченное в США грузовое судно

2019-05-22 15:14 261

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг во время пресс-конференции в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке потребовал от США вернуть захваченное грузовое судно, принадлежащее Пхеньяну.

"Соединенным Штатам следует подумать над последствиями, которые их возмутительный акт может иметь для будущих событий. Также Соединенные Штаты должны незамедлительно вернуть наш грузовой корабль", - заявил Сонг.

Посол КНДР подчеркнул, что захватив судно, Вашингтон нарушил суверенитет Пхеньяна, и это может повлиять на "будущее развитие событий" между странами.

Министерство юстиции США ранее в этом месяце заявило, что судно было захвачено и конфисковано в Американском Самоа. Соединенные Штаты считают, что корабль использовался для поставок угля в нарушение санкций США и ООН.