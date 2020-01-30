Политика 31 января - Brexit: Украина ввела безвизовый режим для граждан Великобритании

2020-01-30 15:45 186

Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме въезда в Украину и транзитного проезда через Украину для граждан Великобритании и Северной Ирландии.

"Ввести в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Украина и Британия договариваются о сотрудничестве после Brexit. Представители обеих стран начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве. 24 января премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января.