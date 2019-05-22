Мир Северная Корея назвала кандидата в президенты США Джо Байдена слабоумным чудаком

2019-05-24 11:40 222

Государственные СМИ Северной Кореи отреагировали оскорбительными словами на заявление о Ким Чен Ыне, которое сделал бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

"То, что он произнес, это просто софизм слабоумного человека, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политике", - говорится в заявлении Корейского центрального информационного агентства.

По данным Reuters, такую реакцию у северокорейских СМИ вызвали слова Байдена о лидере КНДР Ким Чен Ыне. В частности, Байден отнес Ына к категории диктаторов и тиранов.

"Являемся ли мы страной, которая принимает таких диктаторов и тиранов, как Путин и Ким Чен Ын?", - сказал в субботу американский политик на старте его предвыборной кампании в Филадельфии.

Интересно, что нынешняя критика контрастирует с неоднократными заявлениями Северной Кореи о хороших отношениях между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.