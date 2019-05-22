Украина На директора НАБУ Артема Сытника завели новое уголовное дело

2019-05-22 12:43 186

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дело открыто по статье "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, которые оплатили его отдых.

Напомним, ранее генпрокурор сообщал, что Сытник не заплатил за отдых в Ровенской области. Перед тем, 10 мая Артем Сытник пришел в ГПУ на допрос по делу о возможном превышении служебных полномочий. По данным СМИ, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий после эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.