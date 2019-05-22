Мир Украина отменит роуминг с пятью странами: названы сроки

2019-05-22 22:00 198

 

С 2020 года в странах Восточного партнерства с ЕС — Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане — заработает единое роуминговое пространство.

Ссылаясь на заявление Йоханнеса Баура, руководителя отдела программ помощи представительства ЕС в Украине "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда".

Единое роуминговое пространство предполагает отмену платы за роуминг в странах, которые подписали подобное соглашение.

По словам Баура, соответствующую декларацию страны Восточного партнерства подписали 28 февраля в Бухаресте. Кроме этого, Украина планирует отменить роуминг со всеми странами Евросоюза. Но когда это случится, пока неизвестно. Баур отмечает, что сначала Украина будет подключаться к единой зоне со странами Восточной Европы, а затем — остальными европейскими государствами.

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Мир

Украина отменит роуминг с пятью странами: названы сроки 2019-05-22 22:00 198
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