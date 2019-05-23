Мир Патриарх Варфоломей вмешался в церковный раскол Украины

2019-05-23 10:41 330

Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Афинский и всея Греции Иероним обсудил в среду с патриархом Константинопольским Варфоломеем церковную проблему Украины и вопросы, касающиеся двусторонних отношений Элладской и Константинопольской церквей. Об этом Варфоломей заявил после встречи с главой ЭПЦ в афинской архиепископии.

Как сообщает Афинское Македонское агентство новостей, Элладская церковь до сих пор воздерживалась от того, чтобы публично занять позицию по вопросу об автокефалии церкви Украины.

Варфоломей прибыл в Грецию по приглашению архиепископа Иеронима, чтобы принять участие в торжественном открытии Центра геронтологии и социальной поддержки Агиос Порфириос (Святой Порфирий) в городе Дилеси недалеко от Афин. В октябре прошлого года Иероним фактически отказался встретиться с Варфоломеем во время его визита в Грецию.

По словам патриарха Константинопольского, он "обсудил с главой Элладской православной церкви все вопросы", в том числе архиепископ Афинский проинформировал его о разговоре с архиепископом Кипрской православной церкви.

"Мы также затронули церковную проблему Украины и другие темы, касающиеся наших церквей, а также предоставили взаимную информацию по вопросам, которые в настоящее время касаются Константинопольского патриархата и церкви Греции", - сказал Варфоломей, выразив удовлетворение состоявшейся беседой с архиепископом Афинским и всея Греции.

"Мы расходимся сегодня вечером очень счастливые и любящие друг друга", - добавил Варфоломей.