Политика документ Спикер Парубий уже угрожает Зеленскому Майданом из-за роспуска Рады

2019-05-23 11:42 402

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригрозил новому президенту Владимиру Зеленскому судом в связи с указом о роспуске Верховной Рады. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Считаю, что Указ президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины. Зеленский заводит воюющую Украину в конституционный кризис. Указ будет обжалован в суде", - заявил Парубий.

Он добавил, что автор документа о роспуске украинского парламента понесет ответственность за свое решение.

"Один президент уже начинал свои полномочия с нарушения Конституции", - вспомнил Парубий.

Вскоре после этого, Парубий написал, что в воздухе витает не запах реванаша, а горелых шин, зажигание которых в Украине со времен Майдана, как правило, ассоциируется с массовыми протестами.

"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - пригрозил Парубий.