Украина Стало известно, когда начнут штрафовать евробляхеров за нерастаможенные авто

2019-05-23 20:30 222

 

С 22 августа начнут действовать ужесточенные штрафные санкции за нарушения при ввозе автомобилей на еврономерах. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

"Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", - говорится в сообщении.

Эти изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 года №2725-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах". В соответствии с этим Законом, в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" цифры "180" заменены на "270".

Таким образом, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в силу новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, предусмотрен штраф в 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Такие же размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа 85 тыс. грн., свыше 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование этого авто в коммерческих целях. Нарушителю придется уплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

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