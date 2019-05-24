Политика Есть решение Синода ПЦУ по принципиальному конфликту Епифания и Филарета

2019-05-24 15:17 393

Сегодня в доме резиденции Епифания в Киеве состоялось очередное заседание Священного синода православной церкви Украины. Синод ПЦУ решил, что Церковь сохраняет единство и руководствуется действующим Уставом.

По итогам заседания архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор был назначен председателем синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор председателем синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий председателем Института церковной истории.

Было также определено, что в течение месяца должна завершиться регистрация уставов управлений епархий ПЦУ. Также начат процесс регистрации в новой редакции уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ.

Отныне все зарубежные визиты церковных архиереев, в частности паломничества, должны осуществляться только по благословению предстоятеля Епифания.

Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления.

Было также принято решение о праздновании 30-летия возрождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Также на заседании решили, что во всех храмах ПЦУ должны возвышаться имя митрополита Епифания и правящего архиерея епархии.

Кроме того, синод также выразил полную поддержку Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Напомним, ранее стало известно, что между Филаретом и митрополитом ПЦУ Епифанием есть большие разногласия. Филарет якобы желает восстановить структуру ликвидированной УПЦ КП и свое влияние на церковь, тогда как окружение Епифания склонно поддерживать нынешнюю систему ПЦУ. Филарет неоднократно озвучивал обвинения в адрес Епифания. Предстоятель ПЦУ также уже не скрывает, что между ним и экс-предстоятелем УПЦ УП есть некий конфликт.