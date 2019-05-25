Украина Погода на выходные 25-26 мая: Украину накроют дожди с грозами

2019-05-25 11:00 219

 

По прогнозу на субботу-воскресенье, 25-26 мая, в Киеве температура воздуха будет стабильная, однако прогнозируются осадки. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В столице 25 мая обещают дожди и грозы, а при грозах порывистый ветер, возможен локально град. 26 мая - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице будет +23...+25 градусов.

В целом на территории страны в течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса. Однако на несколько градусов она может меняться, в зависимости от дождя или солнца.

"Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целофанчик накрыть от дождя", - сообщила Диденко. Но вместе с тем дожди с грозами по всей Украине остаются приоритетными. Будут прояснения во время гроз шквалы и град , особенно в воскресенье на Правобережье.

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