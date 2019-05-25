Политика Арбитраж по морякам уже формируется - МИД

2019-05-26 10:00 186

 

В споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела.

Украина уже формирует арбитражный суд, который рассмотрит дела украинских моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие России. Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, пишет Громадське в субботу, 25 мая.

По ее словам, в споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный трибунал в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, который будет состоять из 5 арбитров, формируем его вместе с РФ и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сообщила Золотарева.

Дипломат добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Заместительница Климкина Елена Зеркаль отказалась работать с Зеленским

2019-05-22 10:41 729

фото Самолет правительства Германии сломался в третий раз за три месяца

2019-05-20 14:16 780

В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали

2019-05-18 11:00 897

Международный морской трибунал рассматривает дело атаки РФ в Керченском проливе

2019-05-10 12:15 675

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН

2019-05-26 11:00 81

Арбитраж по морякам уже формируется - МИД

2019-05-26 10:00 186

Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"

2019-05-25 13:30 771

На Зеленского подали в суд из-за Богдана

2019-05-25 13:00 732
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН 2019-05-26 11:00 81
Арбитраж по морякам уже формируется - МИД 2019-05-26 10:00 186
Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм" 2019-05-25 13:30 771
На Зеленского подали в суд из-за Богдана 2019-05-25 13:00 732

Лента

11:00 Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН
10:30 Ликвидировать банки в Украине будут по-новому: что изменится
10:00 Арбитраж по морякам уже формируется - МИД
19:00 В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли
16:32 РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР
15:00 В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин
14:59 В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК
14:30 Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат
14:00 Пейте пиво, не ешьте суши: Супрун дала важные советы о витамине В1
13:30 Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"