Политика Арбитраж по морякам уже формируется - МИД

2019-05-26 10:00 186

В споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела.

Украина уже формирует арбитражный суд, который рассмотрит дела украинских моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие России. Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, пишет Громадське в субботу, 25 мая.

По ее словам, в споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный трибунал в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, который будет состоять из 5 арбитров, формируем его вместе с РФ и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сообщила Золотарева.

Дипломат добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.