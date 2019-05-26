Мир Вот почему нельзя ничего подбирать на перекрестке: страшная примета

2019-05-26 11:30 327

 

Каждый из нас слышал о том, что на перекрестке нельзя ничего подбирать.

О толковании приметы пишут Подробности со ссылкой на Interesnosti.

Считается, что можно перевести свою болезнь или несчастье на какую-нибудь вещь, а затем выбросить на перекресток, где ее и заберет нечистая сила. Именно поэтому нельзя поднимать и, тем более, - забирать себе вещи, найденные на пересечении дорог. Причем чем дороже будет найденная вещь, тем серьезнее сведенная на нее беда или болезнь.

Вообще мистическая сила перекрестков издавна отмечалась как язычниками и адептами магии, так и церковью.

На перекрестках издавна вешались преступники для устрашения проходящего люда. На перекрестках же происходили нападения разбойников на купеческие караваны и одиноких путников.

Современные биоэнергетики считают, что именно в местах больших перекрестков расположены геопатогенные зоны.

А церковь считала перекрестки излюбленным местом обитания нечистой силы, почему и ставила там часовни, храмы и поклонные кресты для противодействия этой силе.

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