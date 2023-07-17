ВОЙНА В Украине Стало известно, почему силы ПВО не сбивают дроны и ракеты врага подальше от городов

2023-07-17 12:28

Украина пока не имеет возможности располагать средства ПВО подальше от городов. Это позволит оккупантам легко обнаруживать пробелы в противовоздушной обороне. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он пояснил, что для эффективной воздушной обороны страну нужно "взять в кольцо". Однако пока у Украины нет достаточного количества средств, чтобы сделать это.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры – его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", - сказал спикер.

Поэтому защитники размещают системы и средства ПВО возле отдельных населенных пунктов, чтобы образовать кольцо. По словам Игната, по возможности средства ПВО располагают как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели.

"Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам", - отметил он.