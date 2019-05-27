Политика Бежавший из Испании сепаратист Пучдемон стал депутатом Европарламента

2019-05-27 14:12 198

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте.

Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней.

Пучдемон − номер один списка каталонской коалиции Свободные для Европы, которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП.

В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.

На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.

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