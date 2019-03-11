Курьезы Бежавший из страны экс-президент будет баллотироваться на выборах в Европарламент

2019-03-11 15:14 315

Обвиняемый на родине в сепаратизме экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон хочет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Напомним, выборы состоятся 26 мая. Беглый экс-чиновник намерен подать свою кандидатуру от политической партии Junts per Catalunya. 

"Пришло время, чтобы сделать еще один шаг в международном признании права Каталонии на самоопределение: из сердца Европы до всего мира", - заявил Пучдемон.

Как сообщает Reuters, неизвестно, возможно ли привести к присяге как члена Европейского парламента Пучдемона в случае его избрания.

Напомним Карлес Пучдемон с октября 2017 года проживает в Брюсселе, куда срочно переехал после того, как Конституционный суд Испании признал провозглашения им независимости Каталонии незаконным.

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