Мир Правительство Испании намерено помиловать каталонских сепаратистов

2020-09-25 17:33 354

Уже в ближайшие дни правительство Испании приступит к рассмотрению прошений о помиловании, поданных от имени сепаратистских политиков и активистов, отбывающих тюремные сроки за свою роль в попытке отделения Каталонии в октябре 2017 года, передает El Pais.

Как сообщил министр юстиции Испании Хуан Карлос Кампо, процесс рассмотрения вопроса о помиловании со стороны государства обычно занимает более шести месяцев.

Такая новость была холодно воспринята движением за независимость Каталонии, лидеры которого отметили, что помилование государством не приведет к какому-либо значительному прогрессу в политической сфере.

Согласно источникам в министерстве юстиции, первый запрос был подан в январе адвокатом из Барселоны по имени Франческ Юфреса. Он обратился к правительству с ходатайством о помиловании девяти человек, осужденных на срок от девяти до 13 лет тюремного заключения после того, как Верховный суд Испании признал их виновными в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии был проведен референдум касательно независимости от Испании. Среди инициаторов референдума — тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными. В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии. Пучдемон с октября 2017 года проживает в Брюсселе, куда срочно переехал после того, как Конституционный суд Испании признал провозглашения им независимости Каталонии незаконным. В мае 2019 года сообщалось, что каталонские сепаратисты Карлос Пучдемон и находящийся под арестом в Испании Ориол Джанкерас получили право занимать места в Европарламенте, набрав необходимое для этого количество голосов испанских избирателей.

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