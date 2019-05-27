Мир Эра Рэйва: Как новый император Японии принимал Дональда Трампа

2019-05-27 15:14 102

Сегодня американсий лидер Дональд Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито.

Как сообщил телеканал NHK,  для приветствия Трампа и его супруги Меланьи перед дворцом в Токио расстелили красные ковровые дорожки и выставили почетный караул. Группа школьников приветствовала президента США американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра.

Затем император Японии и императрица Масако с четой Трамп приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

Вечером 27 мая ожидается банкет от имени императора в честь американской делегации.

Напомним, Нарухито − первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

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Мир

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