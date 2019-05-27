Политика В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"

2019-05-27 20:30 258

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что от политсилы в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников из "Лиги смеха".

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает LIGA.net. Представитель комедийного "Квартала" намерен выдвигаться в Кривом Роге.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.

По его словам, Корявченков ("Юзик") будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа". Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.