Политика В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"

2019-05-27 20:30 258

 

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что от политсилы в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников из "Лиги смеха".

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает LIGA.net. Представитель комедийного "Квартала" намерен выдвигаться в Кривом Роге.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.

По его словам, Корявченков ("Юзик") будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа". Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине больше не будет риелторов

2019-05-27 22:00 315

Стала известна дата рассмотрения в Раде отставки премьера Гройсмана и его Кабмина

2019-05-27 12:15 489

"Не надо портить законопроекты коррупционными выходками", - Зеленский обратился к Раде

2019-05-27 10:41 1143

Зеленский отказался сотрудничать с нынешней Радой

2019-05-23 16:30 1026

Еще новости в разделе "Политика"

Парубий о Зеленском: Он никак не может почувствовать ответственность

2019-05-27 21:30 198

В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"

2019-05-27 20:30 258

Будущее "Укроборонпрома": у Зеленского сделали заявление

2019-05-27 20:00 264

Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте

2019-05-27 18:30 351
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Парубий о Зеленском: Он никак не может почувствовать ответственность 2019-05-27 21:30 198
В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала" 2019-05-27 20:30 258
Будущее "Укроборонпрома": у Зеленского сделали заявление 2019-05-27 20:00 264
Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте 2019-05-27 18:30 351

Лента

22:00 В Украине больше не будет риелторов
21:30 Парубий о Зеленском: Он никак не может почувствовать ответственность
21:00 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
20:30 В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"
20:00 Будущее "Укроборонпрома": у Зеленского сделали заявление
19:30 Отказ от сотрудничества с МВФ крайне опасен для Украины – советник Зеленского
19:20 Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля
19:00 Автомобиль какого цвета нагревается на солнце сильнее
18:30 Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте
18:00 Названа предварительная причина бунта в одесской колонии