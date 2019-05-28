Политика После долгой беседы с Зеленским Луценко заявил, что вернется "туда, откуда пришел"

2019-05-28 10:41 558

Пока еще генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после досрочных выборов в Раду. Напомним, выборы запланированы на 21 июля текущего года. 

"Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил Луценко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Генпрокурор отметил, что намерен оставаться на должности генпрокурора до выборов в парламент.

"Я беру на себя ответственность довести дела трехлетнего пребывания в ГПУ, а потом вернусь туда, откуда пришел, - к людям", - добавил Луценко.

Отвечая на вопрос о возможных временных рамках своего решения, генпрокурор сказал, что вернется в политику после того, как новый парламент "сформирует руководящие органы власти".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Беседа длилась два часа.

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