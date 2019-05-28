Мир Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони стал депутатом Европарламента

2019-05-28 11:42 225

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал депутатом Европейского парламента.

Как сообщает влиятельное издание La Repubblica, Берлускони прошел в Европарламент по списку своей партии "Вперед, Италия", за которую на выборах проголосовали около 10% избирателей. В частности, Берлускони поддержали 557 тыс. проголосовавших.

Всего от Forza Italia в Европарламенте будут заседать 8 депутатов.

Напомним, в конце апреля бывшего премьер-министра и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу в Милане.