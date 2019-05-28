Мир ВВС Израиля нанесли авиаудар по установкам ПВО в Сирии

2019-05-28 12:14 243

Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Как сообщают информагентства, одна израильская ракета попала в военный автомобиль, в результате погиб военнослужащий, еще один получил ранения.

Израильские военные подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии. Они уверяют, что с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в своем же воздушном пространстве. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.

Напомним, Израиль неоднократно наносит удары по местам развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками диктатора Сирии Башара Асада.