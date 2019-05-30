Украина В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую

2019-05-31 10:11 201

Киевский горсовет согласовал ряд переименований улиц столицы. В частности, улицу Выборгскую в Соломенском районе переименуют в ул. Олексы Тихого. Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Предполагается переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской в ул. Олексы Тихого в Соломенском районе, ул. Панельной в ул. Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. Российской в ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского в ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова в ул. Василия Макуха в Шевченковском районе.

Переименования прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Киевсовет на пленарном заседании должен утвердить соответствующее переименование.