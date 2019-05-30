Украина В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую

2019-05-31 10:11 201

Киевский горсовет согласовал ряд переименований улиц столицы. В частности, улицу Выборгскую в Соломенском районе переименуют в ул. Олексы Тихого. Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Предполагается переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской в ул. Олексы Тихого в Соломенском районе, ул. Панельной в ул. Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. Российской в ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского в ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова в ул. Василия Макуха в Шевченковском районе.

Переименования прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Киевсовет на пленарном заседании должен утвердить соответствующее переименование.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-31 09:38 568165

фото 2 червня на «Сцені 77» Національної оперети - фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»

2019-05-30 12:50 381

В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов

2019-05-29 20:00 648

фото Переходный мост в Киеве подорожает на миллионы - установят бронированные стекла

2019-05-29 14:13 510

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты

2019-05-31 11:40 120

В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую

2019-05-31 10:11 201

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-31 09:38 568165

Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины

2019-05-31 09:10 261
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты 2019-05-31 11:40 120
В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую 2019-05-31 10:11 201
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-05-31 09:38 568165
Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины 2019-05-31 09:10 261

Лента

12:41 Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном
12:13 Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского
11:55 Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует
КАРТА 11:40 При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты
11:12 Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"
10:39 Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк
10:11 В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины
08:28 Власти Грузии намерены добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили