Мир В Северной Корее расстреляли дипломатов из-за провала переговоров с Трампом

2019-05-31 16:29 174

В Северной Корее казнили дипломатов из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года.

Как сообщает Chosun Ilbo,  к смертной казни были приговорены спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре высокопоставленных дипломата.

Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. При этом всех их обвинили в якобы шпионаже в пользу США.

Напомним, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз.

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