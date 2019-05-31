фото-видео видео Рэмбо: Последняя кровь - появилось видео финальной пятой части культового боевика

2019-05-31 20:31 159

В сети опубликовали первый трейлер к фильму Рэмбо: Последняя кровь. Ролик появился на YouTube-канале Lionsgate Movie.

В последнем фильме о герое Джоне Рембо Сильвестр Сталлоне сыграл главного героя, написал сценарий к ленте и участвовал в продюсерской работе.

В фильме рассказывается о том, как, страдающий от посттравматического расстройства Джон Рэмбо разыскивает свою пропавшую в Мексике внучку. Во время поисков он находит организованный преступным синдикатом секс-трафик.

 Фильм выйдет на большие экраны 19 сентября 2019 года. Первая лента Рембо: Первая кровь вышел в прокат в 1982 году.

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