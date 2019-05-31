Украина Стало известно, когда откроют движение по новому мосту на Шулявке в Киеве

2019-05-31 21:36 111

Как сообщил зампредседателя КГГА Дмитрий Давтян, строительство нового Шулявского путепровода идет по графику и до конца года будет закончено.

Ранее прошло рабочее совещание по строительству путепровода, после которого заместители председателя КГГА проинстектировали работы на объекте.

Строители путепровода укладываются в установленный график и до конца года движение по путепроводу, по словам Давтяна, будет восстановлено.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений информировали, что реконструкция Шулявского путепровода идет круглые сутки и без выходных.

Напомним, "уставший" Шулявский мост закрыли на долгосрочную реконструкцию с 17 марта. Мост разобрали на секции и увезли на утилизацию

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Украина

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