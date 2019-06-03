На этой неделе в Раде планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте и новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тыс. поправок. В повестке работы парламента также повышение штрафов для водителей, проекты по изменению территориального устройства и несколько переименований.
Вторник, 4 июня - в этот день нардепы завершат рассмотрение трех вариантов законопроектов о с/х кооперации, которые начали обсуждать в пленарный четверг, 30 июня.
Потом проект о повышении штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности.
Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект о включении в перечень участников дорожного движения колясочников.
Далее во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте.
Кроме того, нардепы планируют утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2019-2023 гг.
Запланировано рассмотрение во втором чтении еще нескольких законопроектов: о привлечении инвестиций в развитие индустриальных парков; обращении с радиоактивными отходами; посредничестве в трудоустройстве за границей; охране культурного наследия.
Напоследок - ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.
Среда, 5 июня, традиционно запланирована, как день ратификаций.
В первую очередь намерены рассмотреть ратификацию изменений и дополнений XXVII приложения к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Также на рассмотрении утверждение договоренностей с Австрией о взаимном доступе на рынки труда для членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; утверждение изменений к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.
В плане работы на среду - десять проектов постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве области; изменении и установлении границ районов.
Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Четверг, 6 июня, парламент намерен начать с законопроекта, который позволит Минобороны определить ответственный за военные стандарты орган.
Народные депутаты смогут окончательно усилить ответственность за незаконные действия в отношении госнаград и надругательство над местом захоронения защитника Украины.
На рассмотрении во втором чтении - проект Избирательного кодекса Украины, к которому при доработке ко второму чтению подали около 4600 поправок.
Но и после него в повестке много законодательных актов: о Таможенном тарифе в первом чтении, об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.
Новости по теме: Парламентская неделя: Отказ от отставки правительства Гройсмана и законопроект о среднем образовании
Во втором чтении - законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, а также проект, согласно которому решения АМКУ будут приобретать силу после обжалования или по истечении времени на него.
В очередной раз в плане работы ратификация Соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).
Если успеют, народные депутаты проголосуют за законопроект об идентификации и регистрации животных.
Пятница, 7 июня, - в парламенте состоится "Час вопросов к правительству".