Политика Закон об импичменте, переименования и повышение штрафов - план работы Рады на неделю

2019-06-03 09:12 276

На этой неделе в Раде планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте и новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тыс. поправок. В повестке работы парламента также повышение штрафов для водителей, проекты по изменению территориального устройства и несколько переименований.

Вторник, 4 июня - в этот день нардепы завершат рассмотрение трех вариантов законопроектов о с/х кооперации, которые начали обсуждать в пленарный четверг, 30 июня.

Потом проект о повышении штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности.

Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект о включении в перечень участников дорожного движения колясочников.

Далее во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте.

Кроме того, нардепы планируют утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2019-2023 гг.

Запланировано рассмотрение во втором чтении еще нескольких законопроектов: о привлечении инвестиций в развитие индустриальных парков; обращении с радиоактивными отходами; посредничестве в трудоустройстве за границей; охране культурного наследия.

Напоследок - ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

Среда, 5 июня, традиционно запланирована, как день ратификаций.

В первую очередь намерены рассмотреть ратификацию изменений и дополнений XXVII приложения к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также на рассмотрении утверждение договоренностей с Австрией о взаимном доступе на рынки труда для членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; утверждение изменений к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

В плане работы на среду - десять проектов постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве области; изменении и установлении границ районов.

Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Четверг, 6 июня, парламент намерен начать с законопроекта, который позволит Минобороны определить ответственный за военные стандарты орган.

Народные депутаты смогут окончательно усилить ответственность за незаконные действия в отношении госнаград и надругательство над местом захоронения защитника Украины.

На рассмотрении во втором чтении - проект Избирательного кодекса Украины, к которому при доработке ко второму чтению подали около 4600 поправок.

Но и после него в повестке много законодательных актов: о Таможенном тарифе в первом чтении, об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.

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Во втором чтении - законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, а также проект, согласно которому решения АМКУ будут приобретать силу после обжалования или по истечении времени на него.

В очередной раз в плане работы ратификация Соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Если успеют, народные депутаты проголосуют за законопроект об идентификации и регистрации животных.

Пятница, 7 июня, - в парламенте состоится "Час вопросов к правительству".