Политика Саакашвили рассказал о комплексах, обещаниях и обмане Порошенко

2019-06-03 09:47 222

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире 1+1 рассказал, что считает Порошенко человеком без чувства юмора, и подчеркнул, что обижен на него.

"Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса – Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал", – заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, Порошенко также страдает от комплексов. "Он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на "ты". Это реально комплекс человека", – отметил экс-глава Одесской ОГА.

На вопрос журналистов о том, есть у Порошенко чувство юмора, Саакашвили ответил: "Нет".

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