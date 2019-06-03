Политика Кто такая Юлия Мендель - пресс-секретарь президента Зеленского

2019-06-03 19:00 453

 

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально назначил своего пресс-секретаря. Им стала известная журналистка Юлия Мендель.

Кто такая Юлия Мендель

Юлия Мендель родом из Херсона. Ей 32 года. Журналистике обучалась в Киеве. Работала тележурналистом - на каналах "Интер", ICTV, "Эспрессо-ТВ". Кроме того, Мендель писала ряд статей для американского издания Politico и украинского Forbes. До работы пресс-секретарем Зеленского, Мендель несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Ранее она писала в колонке для ТСН.uа, что одним из самых основных моментом в ее карьере стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США в 2016 году. Там, по ее словам, она поняла, как можно эффективно сотрудничать с международным ньюзрумом, а также наработала важные связи с иностранными СМИ. а в 2015 году она, вместе со своими девятью коллегами, по программе Международного института прессы побывала в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

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