Украина Бесплатная медицина: что ждет украинцев с 1 июля

2019-06-03 21:00 72

Украинцы смогут бесплатно получать вторичную медицинскую помощь. Что это означает и как будет работать система, рассказали представители Минздрава.

Вторичная медицинская помощь включает в себя консультации специалистов, анализы и другие исследования. Теперь пациентам, которые подписали декларации с семейным врачом, эти процедуры оплатит государство.

Таким образом, с 1 июля должны оплачиваться 56 видов диагностических услуг, которые декларирует правительство.

Специалисты говорят, что теперь медицина будет отличаться качеством предоставленных услуг. Если раньше одна больница могла провести 100 УЗИ, а другая - 10, они все равно получали одинаковое финансирование. Теперь по количеству проведенных процедур каждое медучреждение получит ответные средства. Таким образом между заведениями создается конкуренция за пациентов. Это будет мотивировать врачей лучше обслуживать пациентов.

Реформа предусматривает, что семейный врач будет отправлять пациентов к узкопрофильному специалисту - например, к хирургу или кардиологу. Однако он не должен давать направление к конкретному врачу.

Сам пациент будет выбирать, к какому специалисту ему пойти, к кому у него больше доверия. Семейный врач дает направление на непосредственную медицинскую услугу, когда понимает, что она важна для состояния здоровья.

"За диагностику начнется оплата с 1 июля 2019 года, а все услуги – операции, обращения к третьему уровню медицинской помощи, областным больницам, институтов Академии медицинских наук, будут оплачиваться государством с 2020 года", – говорят чиновники.