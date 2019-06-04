Мир Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block

2019-06-04 14:45 147

Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Как сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, разрешение получено на продажу восьми самолетов, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".

"Предлагаемая продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО", - подчеркивается в документе.

"Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе", - утверждают также американские власти.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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