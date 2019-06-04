Политика Верховная Рада отказалась рассматривать проект закона об импичменте Зеленского

2019-06-04 13:44 270

Сегодня нардепы не включили в повестку дня проект закона президента Владимира Зеленского относительно импичмента. "За" проголосовал 101 депутат при 226 необходимых.

Депутаты также не поддержали включение в повестку дня законопроекты О рынке электроэнергии по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения

Кроме того, не прошел рейтинговое голосование проект закона 9457 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 годы.

После этого нардепы начали рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.

Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Ко второму чтению в документ подано почти тысячу правок.

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