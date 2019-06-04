Украина Появилась новая версия убийства 5-летнего мальчика: его убил другой ребенок?

2019-06-04 16:10 54

Следователи по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяют версию о том что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Об этом сообщает Громадське.

Так, по версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.

В том числе и 14-летний сын Петровца, который также вероятно стрелял из оружия.

Ранее сообщалось что суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня.

31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение, и он был направлен в медучреждение Киева.

Сейчас основная версия состоит в том, что ребенка случайно ранили работники полиции, которые, будучи навеселе, во внерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура переквалифицировала подозрение на статью об умышленном убийстве.

Президент Владимир Зеленский пообещал справедливое наказание для виновных в смерти 5-летнего ребенка.

Вечером 3 июня под зданием МВД в Киеве устроили акцию с требованием справедливого расследования убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В МВД сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководства подразделения полиции в Переяслав-Хмельницком.

Кроме того, в связи с инцидентом Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.