Украина документ Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу

2019-06-06 15:46 168

Как сообщает "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган, Генпрокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", − уточнил нардеп.

Напомним, в июле 2007 года Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьер-министру Виктору Януковичу, который отдал Межигорье под контроль компании Надра Украины, подчинявшейся Министерству экологии.

После этого был заключен договор с компанией Мединвесттрейд и правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Мединвесттрейд, в свою очередь, продала приобретенное Межигорье компании Танталит. Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это". В августе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция Межигорье вышла в 2007 году из государственной собственности.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Политтехнолога Трампа и Януковича этапируют в знаменитую тюрьму Райкерс

2019-06-06 06:45 423

Администрация Зеленского может переехать на "вертолетную площадку Януковича"

2019-05-28 09:11 828

Нардеп Лещенко впервые показал документы из "черной" кассы Партии регионов

2019-05-23 14:45 1707

"Ждем с нетерпением". Луценко рассказал, что будет с Януковичем в Украине

2019-04-24 17:00 1746

Еще новости в разделе "Украина"

документ Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу

2019-06-06 15:46 168

У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы

2019-06-06 14:45 252

Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева

2019-06-06 14:16 291

Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента

2019-06-06 13:30 327
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

документ Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу 2019-06-06 15:46 168
У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы 2019-06-06 14:45 252
Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева 2019-06-06 14:16 291
Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента 2019-06-06 13:30 327

Лента

18:30 Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко
18:00 Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака
17:30 Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского
17:00 Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»
16:28 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО ТОЧКУ В ДИСКУССИИ О ДАТЕ ВВЕДЕНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, - ЭКСПЕРТ
документ 15:46 Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу
15:14 Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма
14:45 У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы
14:16 Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева
13:30 Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента