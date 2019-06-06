Украина документ Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу

2019-06-06 15:46 168

Как сообщает "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган, Генпрокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", − уточнил нардеп.

Напомним, в июле 2007 года Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьер-министру Виктору Януковичу, который отдал Межигорье под контроль компании Надра Украины, подчинявшейся Министерству экологии.

После этого был заключен договор с компанией Мединвесттрейд и правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Мединвесттрейд, в свою очередь, продала приобретенное Межигорье компании Танталит. Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это". В августе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция Межигорье вышла в 2007 году из государственной собственности.