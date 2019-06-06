Политика Рада одобрила законопроект, в котором предусмотрена процедура импичмента

2019-06-06 12:14 117

Сегодня Рада  279 голосами приняла законопроект №1098 О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Специальная временная следственная комиссия ВР - это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента. Определяется, что специальная следственная комиссия в определенный ВР срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту выводы и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании импичмента.

Предусматривается, что Рада большинством голосов парламентариев от ее конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает главе государства.

Срок деятельности такой комиссии с учетом календарного плана работы ВР не должен превышать три месяца со дня образования комиссии. В случае принятия Радой решения об обвинении президента деятельность СВСК продолжается на период до завершения рассмотрения процедуры импичмента.

Специальная следственная комиссия имеет право: заслушивать президента Украины и защитника (защитников) его прав; истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у госорганов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей (должностных лиц, исполняющих их обязанности) предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан; в случае необходимости назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять по два или более представителей ССК и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов; приглашать и заслушивать граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного суда Украины), которые могут сообщить об обстоятельствах совершения главой государства госизмены или иного преступления.

Кроме того, в документе определяются полномочия специального прокурора и специальных следователей, а также требования к их кандидатурам.

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