Политика Рада пошла жестко против Зеленского - президенту отказали в его законных правах

2019-06-06 13:15 732

Верховная Рада не поддержала отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение не набралось нужное количество голосов.

На голосование поставили два проекта постановлений об увольнении Климкина, однако они не получили поддержку в зале. За проекты голосовали менее 150 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Также Рада не поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака. За соответствующее решение не набралось нужное количество голосов депутатов.

Не поддержал парламент представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. За соответствующее решение не набралось голосов .

Напомним, Зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака 30 мая.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

2019-06-06 18:00 126

Рада одобрила законопроект, в котором предусмотрена процедура импичмента

2019-06-06 12:14 342

Сегодня Рада рассмотрит отставки Зеленского и 14 законопроектов о незаконном обогащении

2019-06-06 10:41 2787

У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов

2019-06-04 19:30 714

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко

2019-06-06 18:30 30

Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

2019-06-06 18:00 126

Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского

2019-06-06 17:30 138

Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»

2019-06-06 17:00 207
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко 2019-06-06 18:30 30
Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака 2019-06-06 18:00 126
Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского 2019-06-06 17:30 138
Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…» 2019-06-06 17:00 207

Лента

18:30 Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко
18:00 Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака
17:30 Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского
17:00 Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»
16:28 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО ТОЧКУ В ДИСКУССИИ О ДАТЕ ВВЕДЕНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, - ЭКСПЕРТ
документ 15:46 Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу
15:14 Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма
14:45 У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы
14:16 Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева
13:30 Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента