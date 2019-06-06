Политика Рада пошла жестко против Зеленского - президенту отказали в его законных правах

2019-06-06 13:15 732

Верховная Рада не поддержала отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение не набралось нужное количество голосов.

На голосование поставили два проекта постановлений об увольнении Климкина, однако они не получили поддержку в зале. За проекты голосовали менее 150 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Также Рада не поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака. За соответствующее решение не набралось нужное количество голосов депутатов.

Не поддержал парламент представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. За соответствующее решение не набралось голосов .

Напомним, Зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака 30 мая.