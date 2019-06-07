Мир В США начали открывать лагеря для массового содержания детей-мигрантов

2019-06-07 17:32 333

Правительство США открывает новое учреждение для массового содержания детей-мигрантов в Техасе и рассматривает возможность содержания сотен молодых людей на трех военных базах по всей стране.

"Мы по закону обязаны заботиться об этих детях, чтобы они не находились в учреждениях пограничной службы", - сказал представитель Управления по переселению беженцев Марк Вебер.

Как сообщает Associated press, Управление по беженцам предоставляет подросткам еду, питание и жилье. В новом вспомогательном учреждении в Карризо-Спрингс, штат Техас, на арендованной правительством земле, недалеко от границы, будут содержаться до 1 тыс. 600 подростков.

Когда-то там размещались работники нефтяных месторождений.

Агентство также рассматривает возможность использования баз армии и ВВС в Джорджии, Монтане и Оклахоме для размещения еще 1 тыс. 400 детей, которых туда планируют отправить в ближайшие недели, на фоне притока детей, путешествующих в США в одиночку.

Большинство детей пересекли границу без родителей, стремясь бежать от насилия и коррупции в Центральной Америке. Они содержатся под стражей, пока власти определят, могут ли они быть переданы родственникам или друзьям семьи.