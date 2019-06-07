Мир В США начали открывать лагеря для массового содержания детей-мигрантов

2019-06-07 17:32 333

Правительство США открывает новое учреждение для массового содержания детей-мигрантов в Техасе и рассматривает возможность содержания сотен молодых людей на трех военных базах по всей стране. 

"Мы по закону обязаны заботиться об этих детях, чтобы они не находились в учреждениях пограничной службы", - сказал представитель Управления по переселению беженцев Марк Вебер.

Как сообщает Associated press, Управление по беженцам предоставляет подросткам еду, питание и жилье. В новом вспомогательном учреждении в Карризо-Спрингс, штат Техас, на арендованной правительством земле, недалеко от границы, будут содержаться до 1 тыс. 600 подростков.

Когда-то там размещались работники нефтяных месторождений.

Агентство также рассматривает возможность использования баз армии и ВВС в Джорджии, Монтане и Оклахоме для размещения еще 1 тыс. 400 детей, которых туда планируют отправить в ближайшие недели, на фоне притока детей, путешествующих в США в одиночку.

Большинство детей пересекли границу без родителей, стремясь бежать от насилия и коррупции в Центральной Америке. Они содержатся под стражей, пока власти определят, могут ли они быть переданы родственникам или друзьям семьи.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма

2019-06-06 15:14 480

ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы

2019-06-06 08:00 1461

Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block

2019-06-04 14:45 753

Байден лидирует среди кандидатов в президенты США

2019-06-03 21:30 915

Еще новости в разделе "Мир"

В США начали открывать лагеря для массового содержания детей-мигрантов

2019-06-07 17:32 333

От сердечного приступа умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John

2019-06-07 16:28 339

Впервые в истории Израиля министром юстиции назначен открытый гей

2019-06-07 14:43 399

С вещами на выход: Сегодня Тереза Мэй официально освобождает свой пост

2019-06-07 13:42 354
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В США начали открывать лагеря для массового содержания детей-мигрантов 2019-06-07 17:32 333
От сердечного приступа умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John 2019-06-07 16:28 339
Впервые в истории Израиля министром юстиции назначен открытый гей 2019-06-07 14:43 399
С вещами на выход: Сегодня Тереза Мэй официально освобождает свой пост 2019-06-07 13:42 354

Лента

00:01 Украина разгромила Сербию в фантастическом мачте отбора на Евро-2020
фото 22:12 Модель plus size Эшли Грэм показала все - фотосессия в ультракоротком золотом платье
21:36 Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников
20:30 Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр
20:30 У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады
19:33 В Украину вернули детей, рожденных суррогатными матерями
18:49 Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019
18:44 Джангиров: мы получили объединённую силу Юго-востока состоящую из политических тяжеловесов
видео 18:29 Рейтинг самых зрелищных баталий в культовом сериале Игра престолов
17:32 В США начали открывать лагеря для массового содержания детей-мигрантов