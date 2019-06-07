Политика Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса

2019-06-07 14:15 270

Президент Украины выступил резко против озвученных экс-президентом Кучмой предложений не отвечать огнем на обстрелы сепаратистов на Донбассе. Зеленский также считает, что обострение ситуации на Донбассе свидетельствует о потере РФ контроля над сепаратистами. 

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - передает слова президента его пресс-служба.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил он.

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