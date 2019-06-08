Мир Трамп раскритиковал NASA за разговоры о полетах на Луну

2019-06-08 15:00 78

 

Американский лидер призвал космическое агентство сосредоточиться на более важных проектах, таких как освоение Марса.

Президент США Дональд Трамп призвал NASA сосредоточиться на вопросах обороны, науки и освоении Марса, а не говорить о полетах на Луну. Об этом он написал в Twitter 7 июня.

"Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну − мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, которыми мы занимаемся, в том числе на Марсе, обороне и науке", − отметил американский лидер.

В пятницу NASA объявило о планах коммерциализации Международной космической станции. В связи с этим ведомство разработало план, реализация которого, как предполагается, позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну.

Напомним, в конце марта Трамп потребовал любыми необходимыми средствами отправить американцев на Луну к 2024 году.

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