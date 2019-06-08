Украина Что нельзя делать 9 июня: главные запреты

2019-06-09 10:00 4410

9 июня в доме нельзя подметать пол, сор из избы выносить, а то ссоры в семье будут постоянными. Но и не только из-за этого не рисковали наводить порядок. Народ верил, что домовой 9 июня забирается под веник, и неосторожная хозяйка может взять да и вымести "хозяина" со всем сором, а ведь без дедушки-домового, всем понятно, дом не простоит долго.

Крестьяне считали, что на Федора женщинам лучше не болтать, а помалкивать, дабы не накликать горя и чтобы всей округе не открылось того, что в избе творится.

Старались не ссориться и не разбирать отношения – "не выносить ссора из избы". В народе поговаривали, что поболтать, да посплетничать можно и в другое время, а сегодня надо было потерпеть, оградиться от слова лихого, да и самому не судачить.

Связанный с торговлей люд в этот день ставил для своего домового горшочек каши за печку и кидал туда монетки, в надежде на прибыль в своем деле.

Приметы на 9 июня

Если сегодня не поработать в поле, то посевы станут кривы.

Дождевые червяки из земли выползли – ясная погода на грозу переменится.

В ясную погоду дятел клювом сильно стучит – к дождю.

При восходе духота стоит – жди ненастья.

Лес шумит без ветра – пойдет дождь.

Ночная роса стоит долго – быть грозе.

Сон с 8 на 9 июня не пустой. Он вам что-то предсказывает. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось. Сновидение, увиденное днем 9 июня, вещее. Сбудется оно через 2 недели.