Мир Врачи рассказали подробности здоровья Бари Алибасова, который уже четвертый день в коме

2019-06-10 19:30 459

 

В понедельник, 10 июня, основатель группы "На-На" и известный российский продюсер Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии искусственной комы. Об этом рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин, передает "Говорит Москва".

Пока что врачи не дают конкретного объяснения, почему они продолжают держать Алибасова в медикаментозном сне. Однако доктора говорят, что продюсер возможно никогда больше не сможет глотать. У него зафиксировано очень сильное поражение пищевода.

Напомним, изначально врачи планировали ввести Алибасова в искусственную кому на двое суток. На сегодня он находится во сне уже четыре дня.

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