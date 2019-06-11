Политика У Зеленского намерены сформировать однопартийное большинство в Раде

2019-06-11 12:42 201

Президентская партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство после выборов в Верховную Раду. 

"Если народ позволит партии "Слуга народа" получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, качество видений и философия", -  заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире "Свободы Слова" на ICTV.

 По его словам, один из первых законопроектов, которые "Слуга народа" подаст в новом парламенте, будет направлен на урегулирование вопросов оппозиции.

"Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать - мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране", - сказал представитель президента в Раде.

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