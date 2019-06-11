Политика Порошенко сделал абсолютно неожиданное заявление по блокаде Донбасса

2019-06-11 12:14 270

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что экономической блокады неподконтрольных территорий Донбасса нет. 

"Я скажу сенсационную фразу - никакой блокады (Донбасса) нет, есть мое ответственное решение", - заявил экс-президент в программе "Свобода слова" на  ICTV.

При этом Порошенко отметил, что это решение было принято после введения рублевой зоны в обеих самопровозглашенных "республиках", а также после решения сепаратистов национализировать находящиеся на их территориях украинские предприятия.

Напомним, во время переговоров в Минске 5 июня анонсировали снятие блокады с "ЛДНР". Тогда Порошенко заявил, что пойдя на этот шаг, Украина демонстрирует готовность встать на колени. Позже представитель Украины на переговорах Леонид Кучма пояснил, что то, что воспринимают за блокаду, на самом деле является временным запретом перемещения грузов.

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