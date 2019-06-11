Мир Экс-госсекретарь США отказался соперничать с Трампом на будущих выборах

2019-06-11 15:46 255

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента.

Как сообщает телеканал Sky News, Керри отметил, что поддержит на выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что думал об участии в выборах еще до того, как Байден заявил свою кандидатуру, но сейчас не намерен ввязываться в политическую борьбу.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).