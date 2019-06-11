Мир Экс-госсекретарь США отказался соперничать с Трампом на будущих выборах

2019-06-11 15:46 255

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента.

Как сообщает телеканал Sky News, Керри отметил, что поддержит на выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что думал об участии в выборах еще до того, как Байден заявил свою кандидатуру, но сейчас не намерен ввязываться в политическую борьбу.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЦИК отчитались о подготовке к выборам

2019-06-11 18:00 183

фото Политтехнолога Трампа и Януковича этапируют в знаменитую тюрьму Райкерс

2019-06-06 06:45 669

У Зеленского заговорили о готовящейся встрече с Дональдом Трампом

2019-06-04 09:40 642

В Северной Корее расстреляли дипломатов из-за провала переговоров с Трампом

2019-05-31 16:29 1425

Еще новости в разделе "Мир"

Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы

2019-06-11 20:30 69

Экс-госсекретарь США отказался соперничать с Трампом на будущих выборах

2019-06-11 15:46 255

За участие в протестах против президента задержали почти 700 человек

2019-06-11 09:12 393

Учения НАТО в Черном море: РФ подняла в воздух самолеты А-50

2019-06-10 21:00 624
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы 2019-06-11 20:30 69
Экс-госсекретарь США отказался соперничать с Трампом на будущих выборах 2019-06-11 15:46 255
За участие в протестах против президента задержали почти 700 человек 2019-06-11 09:12 393
Учения НАТО в Черном море: РФ подняла в воздух самолеты А-50 2019-06-10 21:00 624

Лента

20:30 Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы
20:00 Стало известно, когда Украина может получить новый транш МВФ
19:30 В Кремле заявили о новых требованиях для проведения встречи
19:00 Украинцам рекомендовали не купаться на пляжах Одессы
18:30 Зеленский назначил главу внешней разведки
18:00 В ЦИК отчитались о подготовке к выборам
17:57 На Троещине построят мусорный завод
17:30 Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов
17:00 Зеленский уволил Климкина и предложил на его место Пристайко
16:30 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу