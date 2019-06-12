Мир В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации

2019-06-13 11:13 120

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало обновленные правила использования беспилотных летательных аппаратов.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Как передает DW, новые европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит его отслеживание в случае необходимости. Это поможет предотвратить события вроде тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории, что повлекло временную остановку всех рейсов и закрытие аэропортов.

Принятые EASA правила заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их осуществления.