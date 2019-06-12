Мир В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации

2019-06-13 11:13 120

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало обновленные правила использования беспилотных летательных аппаратов.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Как передает DW, новые европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит его отслеживание в случае необходимости. Это поможет предотвратить события вроде тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории, что повлекло временную остановку всех рейсов и закрытие аэропортов.

Принятые EASA правила заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их осуществления.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу

2019-06-11 16:30 477

В ЕС хлынула новая волна беженцев − защиты просят сотни тысяч человек

2019-06-11 14:45 903

Супрун призвала украинцев не есть шаурму, а питаться дома

2019-06-10 21:30 636

Парубий: Украина может вступить в ЕС через 6-8 лет

2019-06-09 15:00 837

Еще новости в разделе "Мир"

В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации

2019-06-13 11:13 120

Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа

2019-06-13 09:11 207

фото МИД Египта потребовал от Британии вернуть бюст Тутанхамона из проклятой гробницы

2019-06-12 09:11 351

Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы

2019-06-11 20:30 579
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации 2019-06-13 11:13 120
Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа 2019-06-13 09:11 207
фото МИД Египта потребовал от Британии вернуть бюст Тутанхамона из проклятой гробницы 2019-06-12 09:11 351
Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы 2019-06-11 20:30 579

Лента

12:14 Географический совет США официально переименовал столицу Украины
фото 11:42 Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ
11:13 В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации
10:41 Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев
10:40 Экс-регионал Атрошенко хочет через «Слугу народа» завести в Раду свою марионетку Татьяну Бойко
10:12 У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ
09:40 Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время
09:11 Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Министр Рева перед выборами заявил, что пеня за долги по коммуналке - это "дурня полная"