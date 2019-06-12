Политика У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ

2019-06-13 10:12 237

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус предложил новый способ покупки российского газа.

Он предложил лидерам Оппозиционной платформы - За жизнь Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским Газпромом и поставлять газ в Украину.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - заявил Герус в эфире 112 Украина.

Он также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой.

"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", - сказал Герус.