Политика Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

2019-06-12 17:30 180

 

Украина будет внедрять более прагматичный подход в своей деятельности в Совете Европы, если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона всегда будет работать над преодолением вызовов, но не станет поддерживать шаги, "не имеющие ничего общего с защитой прав человека и служащие для прикрытия политических интересов".

Также Климкин выразил уверенность, что "успешная отработка российского трюка" в ПАСЕ, когда она, не выполняя никаких обязательств и не признавая вину, возвращается в состав совета, откроет возможности для дискредитации других международных площадок, например, Минска.

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил глава МИДа.

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